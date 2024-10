Ghost Bike har blitt omdøpt til Wheel World

Hvis du fremdeles holdt pusten for at Ghost Bike skulle lanseres senere i år, bør du sannsynligvis stoppe, av et par grunner. For det første vil spillet nå komme en gang tidlig i 2025 på PC, PS5 og Xbox Series X / S. For det andre fordi det har fått nytt navn, og utvikleren Messhof har i stedet valgt å kalle tittelen Wheel World.

Om hvorfor spillet har fått nytt navn, uttalte Messhofs Mak Essen og Kristy Norindr: "Spillet i Wheel World har gått gjennom en rekke iterasjoner når det gjelder gameplay og struktur, og fortellingen har måttet tilpasse seg underveis. På det tidspunktet i fjor da det føltes riktig å kunngjøre prosjektet, fant vi på navnet Ghost Bike basert på hvor fortellingen befant seg.

"Det var et spill som handlet om å dø på sykkel etter å ha blitt påkjørt av en bil og ende opp i et syklende Valhall. Selv om det ikke var direkte basert på virkelige spøkelsessykler (de hvite syklene som minnes syklister som blir drept av bilister), var det nok overlapping til at jeg følte at navnet var berettiget, og at assosiasjonene ville være positive i begge retninger. Men etter hvert som ting endret seg i spillet (for å gjøre det morsommere å spille), og dermed også i historien (spesielt i tonen), passet det mindre og mindre."

Når det gjelder hva du forventes å gjøre i Wheel World, dreier spillet seg om å kjempe mot elitesykkellag i løp med høy innsats, samtidig som du kan oppgradere og forbedre sykkelen din, og samtidig som du finner stjålne legendariske deler for å utføre et ritual og redde verden. Så det er egentlig ganske mye.

Nå som Wheel World debuterer neste år, kan du se den nyeste traileren for spillet nedenfor, som presenterer et virkelig stilig og slående eventyr.