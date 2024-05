Ghost of Tsushima: Director's Cut er Sonys største enkeltspillerlansering til dags dato

HQ

Ghost of Tsushima ble lansert på PC i forrige uke, og siden da har folk strømmet til det tidligere PlayStation-eksklusive spillet. Spillet har vist seg å være så populært at det faktisk har blitt Sonys største enkeltspillerlansering på PC til dags dato.

Ifølge SteamDB har Ghost of Tsushima: Director's Cut et maksimalt antall samtidige spillere på 77 154, noe som slår den tidligere rekordholderen God of War, som lå på 73 529 samtidige spillere.

Det er et imponerende tall, selv om Ghost of Tsushima: Director's Cut også møtte en del motreaksjoner fra Sony-spillere som ikke ville være i stand til å hente spillet takket være at online-modusen krever en PSN-kontokobling.

Har du prøvd Ghost of Tsushima på PC?