Ghost of Tsushima: Director's Cut har nå litt Horizon Forbidden West i seg

En av de artigste overraskelsene for min del i Ghost of Tsushima: Director's Cut var helt klart de mystiske gåtene som belønner oss med drakter inspirert av andre PlayStation-spill, så det er hyggelig å se at vi får enda mer.

Nå kan du laste ned en oppdatering til Ghost of Tsushima: Director's Cut som blant annet fikser et tilbedelsessted på den nordlige delen av Iki, og Sucker Punch legger ikke skjul på hva som venter om vi klarer å løse gåten der. For å feire at Horizon Forbidden West bare er ti dager unna er det nemlig en drakt som helt klart minner om den vi oftest har sett Aloy i som venter.

I tillegg til dette introduserer oppdateringen en vanskelighetsgrad kalt Platinum i Survival, en Block-knapp til Sosial-delen i menyene og litt generelt finpuss.