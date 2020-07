Ghost of Tsushima er en stor suksess for PlayStation

Du ser på Annonser

Mange fryktet nok at Ghost of Tsushima ville lide av å lanseres under en måned etter The Last of Us: Part II, men man kan trygt si at spillet ikke har skuffet.

Sony kan nemlig kunngjøre at det ble solgt 2,4 millioner eksemplarer av Ghost of Tsushima de første tre dagene på markedet, noe som gjør det til den mest suksessfulle lanseringen av en ny spillserie for Sony på PlayStation 4. Faktisk har det nok slått en meget populær serie også, for Uncharted 4: A Thief's End solgte jo "bare" 2,7 millioner etter en uke. Nå skal vi selvsagt huske at det bare fantes omtrent halvparten så mange PS4-konsoller i hjem på den tiden, men det er uansett utrolig hyggelig å se at Sucker Punch sitt nyeste spill har fått en meget god start. Det er tross alt et meget bra spill.