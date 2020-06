Ghost of Tsushima er ferdig og klart for lansering

Du ser på Annonser

Mens millioner av PlayStation 4-eiere spillere The Last of Us: Part II i disse dager skal vi ikke glemme at Naughty Dogs storspill ikke er det siste spennende eksklusive spillet til konsollen. Om litt over tre uker lanseres også Sucker Punch sitt Ghost of Tsushima, så dagens nyhet er meget gledelig.

Infamous: Second Son-skaperne kan nemlig kunngjøre at Ghost of Tsushima er "ferdigutviklet" og har "gone gold". Dermed kan vi være ekstremt sikre på at vi får dra til nydelige Japan for å drepe folk, lete etter skjulte skatter og leke med vennlige dyr den 17. juli.