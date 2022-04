Ghost of Tsushima har fått sin siste oppdatering

HQ

Ghost of Tsushima kom for snart to år siden, og siden lanseringen har utvikleren Sucker Punch introdusert en Director's Cut-utgave, utgitt en multiplayer-del og utvidet spillet med mer innhold. Men nå er det altså over, og spillet ser ut til å ha mottatt sin siste store oppdatering.

Denne heter Patch 2.18 og i oversikten over hva den gjør sier studioet at det er på tide å fokusere mer på utviklingen av deres neste prosjekt, som vi antar er en direkte oppfølger.

"While we aren't actively working on any additional patches at the moment, we will continue to monitor feedback on the community-run Gotlegends subreddit and messages sent to @SuckerPunchProd on Twitter for any high priority bugs or issues that emerge. We want to say a huge THANK YOU to the entire community for the incredible amount of support and feedback we've gotten since launch."

Vi vet imidlertid ikke når vi kan forvente å se noe av deres neste spill.