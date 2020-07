Ghost of Tsushima tar overraskende lite plass på harddisken

Du ser på Annonser

Nå er det nøyaktig en uke til Sucker Punchs etterlengtede samuraitittel Ghost of Tsushima endelig kommer. Vi har allerede sett litt av den store åpne verden som spillet byr på, og den får det til å se ut som at spillets filstørrelse er ganske stor.

Overraskende nok tar ikke Ghost of Tsushima spesielt mye plass på din PS4-harddisk. I dag har det nemlig blitt mulig å laste ned spillet på forhånd, og det viser seg her at Ghost of Tsushima faktisk "kun" fyller 34GB.

Til sammenlikning fyller The Last of Us: Part II over 100GB.

Takk, Wccftech