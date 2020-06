Nå er det omtrent bare tre uker til vi endelig får livstegn fra Sucker Punch igjen med Ghost of Tsushima, så Sony har bestemt seg for å følge The Last of Us: Part II-oppskriften ved å gi oss en filmatisk trailer som gir et raskt overblikk over hva vi har i vente den 17. juli. Her snakker vi om raske, dødelige kamper, vakre omgivelser og noen triks samuraier ikke likte å bruke noe særlig.

