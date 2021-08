Ghost of Tsushima-multiplayeren blir eget spill

Sucker Punch og Sony hadde en meget hyggelig og overraskende gave til Ghost of Tsushima bare noen få måneder etter at spillet kom ut, nemlig multiplayerenmodusen Legends. Som om det ikke var nok har modusen bare blitt større med mer innhold siden den gang, men det er småtteri i forhold til hva som venter fremover.

For det første får vi en ny modus kalt Rivals den 3. september. Her kjemper to par om å bekjempe bølger av fiender så raskt som mulig. Hver fiende vi dreper belønner oss med Magatama som kan brukes til å skade det andre paret på ulike måter. Det kan for eksempel være å skade dem direkte med forbannelser og eksploderende lik eller indirekte ved å hindre dem fra å kjøpe bedre utstyr. Når det ene laget har brukt nok av denne valutaen vil såkalte Final Stand-bølger åpnes opp, og det er selvsagt laget som dreper disse først som vinner.

I tillegg til dette vil utstyrssystemet forbedres ved å bli det som enkelt nok kalles Gear Mastery. Enkelt sagt vil dette la alle som har utstyr som er nivå 110 binde dette til en bestemt klasse og aktivere "Mastery Challenges." Ved å fullføre disse vil du kunne oppgradere utstyret til nivå 120 og etter hvert få et ekstra perk, en ny ferdighet og en ny teknikk.

Ikke at vi trenger å vente helt til da for å få ekstra snadder. Allerede den 20. august, samme dag som Ghost of Tsushima: Director's Cut slippes, kommer en oppdaterting som blant annet gjør noen justeringer av Survival slik at øktene blir kortere og vi får noen nye ukentlige Survival Nightmare-utfordringer. Vi som har fullført historien vil på toppen av det hele få noen nye kosmetiske saker.

Når vi uansett snakker om historien viser det seg at Sony har såpass stor tro på multiplayerdelen av den faktisk blir sluppet som et eget spill den 3. september. Det som simpelt nok heter Ghost of Tsushima: Legends vil kun inneholde multiplayerdelen, samtidig som at enkelte kosmetiske gjenstander ikke vil være tilgjengelige siden de må låses opp i historien.

Deretter vil det komme mer innhold hver uke fra og med den 10. september til den 1. oktober. Utviklerne avslører at det blant annet venter et nytt Rivals-kart, nye Survival-kart inspirert av Iki Island-innholdet og en vanskeligere utgave av fjorårets raid. Det blir altså litt av hvert å glede seg til i Ghost of Tsushima fremover.