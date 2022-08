Ghost of Tsushima-regissøren ønsker at filmen blir helt japansk

HQ

Med tanke på at Chad Stahelski utelukkende har regissert John Wick-filmene er det forståelig om noen regnet med at Ghost of Tsushima-filmen vil bli skikkelig Hollywood-aktig også, men det blir visst ikke tilfellet.

I et intervju med Collider sier Stahelski at han ønsker å gjøre Ghost of Tsushima helt japansk, altså ha japanske skuespillere som snakker morsmålet sitt. Kanskje ikke så rart siden han samtidig sier at Akira Kurosawa var en av de fem største inspirasjonskildene hans i filmverden, og Kurosawa-sans stil er en såpass stor del av spillet at det har en egen visuell modus oppkalt etter han. Disse tingene er noe PlayStation Production visstnok skal være meget positive til også, så får vi bare se om de tør å gjennomføre det når enkelte land er livredde andre språk og undertekster.