Ghost of Tsushima-trailer avslører lansering i juni

Sony har etter hvert begynt å få rykte på seg for å gi oss spennende nyheter helt ut av intet på tilfeldige dager, og dette forsvinner nok ikke etter i kveld.

Sucker Punch har nemlig gitt oss en ny trailer fra Ghost of Tsushima som ikke bare forklarer litt mer om historien og fortsetter å vise hvor utrolig pent spillet er, men også avslører at det vil lanseres den 26. juni. Dette betyr at det vil gå under en måned mellom to av PlayStation 4s mest etterlengtede spill: The Last of Us: Part II og Ghost of Tsushima.