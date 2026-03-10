Ghost of Yotei Legends lar deg låse opp kosmetikk helt og holdent gjennom spillingen

HQ

I dag, den 10. mars, lanseres Ghost of Yotei Legends. Sucker Punchs flerspiller- og samarbeidstillegg til Ghost of Yotei ble avslørt i forrige måned, etter å ha blitt annonsert i fjor, og i forkant av lanseringen har vi fått mye ny informasjon om spillets klasser, vanskelighetsgrad og at det ikke inneholder noen mikrotransaksjoner.

I et innlegg på PS-bloggen får vi vite at Ghost of Yotei Legends har vært under utvikling like lenge som selve enspiller-spillet. Spillet foregår århundrer senere enn hovedhistorien, og figurene fra den har vokst til legender som tar form av demoniske sjefer du må ta ned sammen med kompisene dine.

De forskjellige klassene er ment å komplimentere hverandre i Ghost of Yotei Legends, men du trenger ikke å diversifisere byggingen din hvis du ikke vil, og det er en haug med måter å spille på. De fire vanskelighetsgradene vil sette deg på prøve for hvert løp, og jo høyere du klatrer i vanskelighetsgrad, jo bedre plyndring får du etter hvert som du utvikler deg.

Apropos plyndring, alle kosmetiske gjenstander du kan utstyre karakteren din med i Ghost of Yotei Legends, er opptjent gjennom spilling. "Og alt dette innholdet er tilgjengelig for Ghost of Yōtei-eiere uten ekstra kostnad. Så alt dette låses opp bare gjennom spilling," sier Legends-ledende designer Darren Bridges.

Kommer du til å sjekke ut Ghost of Yotei Legends i dag?