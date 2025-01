Ghost of Yotei: PlayStation-sjefen kaller det det mest etterlengtede spillet i 2025

HQ

Det kommende Ghost of Yotei, utviklet av Sucker Punch, gjør allerede bølger som det mest etterlengtede spillet for PlayStation i 2025. I et intervju med Famitsu delte Hermen Hulst, administrerende direktør i PlayStation, sin begeistring for tittelen og kalte den "veldig spesiell". Hulst innrømmet at det var en utfordring å velge bare ett spill fra det imponerende utvalget av kommende PS5-utgivelser, men Ghost of Yotei skilte seg ut som frontløperen.

Det som gjør Ghost of Yotei enda mer spennende, er spillets nye syn på historien. Spillet, som utspiller seg på begynnelsen av 1600-tallet, dykker ned i det voldelige opprøret mellom Ainu-folket og Matsumae-klanen, et mindre kjent kapittel i Japans turbulente fortid. Spillerne vil styre Atsu, en voldsom kriger på hevntokt, som jakter på samuraier og pirater i Nord-Japan. Med sine dype historiske røtter og ekspansive, åpne spillverden lover Ghost of Yotei å gi en unik opplevelse til PS5 og PS5 Pro.

Hulsts lovord om Sucker Punchs erfaring med å skape mesterverk gjør det klart at dette spillet ikke bare blir nok en oppfølger. Enten du er fan av Ghost of Tsushima eller ny i serien, ligger Ghost of Yotei an til å bli et høydepunkt i 2025. Gleder du deg til lanseringen?