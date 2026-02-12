Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Ghost of Yotei

Ghost of Yoteis Legends-modus har en utgivelsesdato

Og du trenger ikke å vente for lenge.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi visste allerede at Ghost of Yotei, som forgjengeren, ville motta en online flerspillerfokusert ekstramodus kalt Legends, akkurat som Ghost of Tsushima gjorde før.

Denne nye modusen ble vist frem under den siste State of Play, og setter lag på opptil fire spillere, som kan velge mellom fire forskjellige klasser, for å ta på seg en demonisk versjon av Yotei Six.

Den beste nyheten er at denne modusen lanseres 10. mars, altså om mindre enn en måned.

I mellomtiden kan du se den første traileren nedenfor, og lese vår opprinnelige anmeldelse.

HQ
Ghost of Yotei

Relaterte tekster

0
Ghost of YoteiScore

Ghost of Yotei
ANMELDELSE. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Oppfølgeren til Ghost of Tsushima gjør alt bedre, men Eirik synes det blir litt for trygt og forsiktig til å være i toppklassen.



Loading next content