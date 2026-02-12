Ghost of Yoteis Legends-modus har en utgivelsesdato

HQ

Vi visste allerede at Ghost of Yotei, som forgjengeren, ville motta en online flerspillerfokusert ekstramodus kalt Legends, akkurat som Ghost of Tsushima gjorde før.

Denne nye modusen ble vist frem under den siste State of Play, og setter lag på opptil fire spillere, som kan velge mellom fire forskjellige klasser, for å ta på seg en demonisk versjon av Yotei Six.

Den beste nyheten er at denne modusen lanseres 10. mars, altså om mindre enn en måned.

I mellomtiden kan du se den første traileren nedenfor, og lese vår opprinnelige anmeldelse.