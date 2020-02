Ghost og Rust er tilbake i Call of Duty: Modern Warfare på tirsdag

Infinity Ward var ikke akkurat ekstremt hemmelighetsfulle om at Call of Duty: Modern Warfare ville innehold ting fra de klassiske Modern Warfare-spillene, og som forventet kommer det en ny nostalgiporsjon i morgen.

Utviklerne kan nemlig bekrefte at morgendagens Call of Duty: Modern Warfare Season Two-oppdatering både vil la oss spille om ikoniske Ghost og på det ekstremt lille Rust-kartet som i alle fall undertegnende mener bare var rotete i originalen. Det er uansett ikke alt som satser på gamle ting. Vi får også et nytt multiplayerkart kalt Atlas Superstore, et nytt Ground War-kart kalt Zhokov Boneyard, et nytt Gunfight-kart kalt Bazaar, nye automatvåpen og mer du kan se en oversikt av under. Der ser du også noe av det som kommer senere denne sesongen, så det er ikke tvil om at Infinity Ward holder seg tro mot lovnadene om mye innhold i hver sesong.