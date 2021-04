Ghost Recon: Breakpoint fortsetter å bli bedre

Du ser på Annonser

Noe Ubisoft skal ha mye skryt for er hvordan de fortsetter å støtte og forbedre spillene sine selv om etter mindre gode lansering, og Ghost Recon: Breakpoint har ikke vært en unntak.

I februar bekreftet Ubisoft Montreal at Ghost Recon: Breakpoint vil få enda flere utvidelser og oppdateringer i år, og den første store endringen kommer senere i vår. Selskapet kan avsløre at den neste oppdateringen vil gjøre de datakontrollerte partnerene langt bedre og komplekse. Blant annet får medsoldatene våre et nytt erfaringssystem som blant annet byr på nye passive egenskaper, ferdigheter og kommandoer vi skal få vite mer om nærmere lansering.

Studioet bekrefter også at en langt større oppdatering venter i høst, og at denne raskt vil kunne ende opp med å bli spillets største uten å si mer enn det.