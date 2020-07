Ghost Recon: Breakpoint-soundtracket kommer på vinyl

Du ser på Annonser

Det seneste skuddet på stammen i Ubisofts Ghost Recon-franchise kom i oktober i fjor, og hvis du er fan av Ghost Recon: Breakpoint er det også en mulighet for at du også liker soundtracket (eller kanskje bare liker å samle på ting relatert til spillet). Hvis dette stemmer for deg har vi en god nyhet, da det nylig ble annonsert at spillets soundtrack kommer på vinyl, med 28 spor av Alain Johannes, Alessandro Cortni og Norm Block på to sølvfargede plater.

Denne vil koste £33 og shippes i september i år. Du kan forhåndsbestille et eksemplar selv via Laced Records her.