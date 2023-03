Ghostbusters: Afterlife 2 ser ut til å inkludere et slags brannhus

HQ

Hvis du har sett Ghostbusters: Afterlife, vet du at hovedpersonene i showet virket som om de ville fortsette å buste spøkelser, og flyttet til New York City. De fleste antok sannsynligvis at dette ville bety at Ghostbusters igjen ville flytte inn i Hook & Ladder Company 8, den berømte brannstasjonen i Tribeca (New York City).

Selv om vi teknisk sett fortsatt ikke vet om dette er tilfelle, er vi ganske sikre på at sjansene bare økte med mye. Produsent Jason Reitman delte et bilde fra bak kulissene av Ghostbusters: Afterlife 2, og bygde noe på settet merket som "Firehouse", samtidig som han skrev "Firehouse 👻" som en beskrivelse for å sikre at ingen savnet det.

Ghostbusters: Afterlife 2 er satt til premiere 20. desember i år, så vi trenger nok ikke vente så mye lenger før vi får de første offisielle bildene og kanskje til og med en teaser.