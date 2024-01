Ghostbusters: Frozen Empire byr på retro-godt i ny trailer

HQ

Det er mindre enn to måneder igjen til premieren på Ghostbusters: Frozen Empire, og Columbia Pictures har nå sluppet en ny trailer som gir en liten forsmak på hva som venter - og som har mye å by på for eldre fans.

Vi snakker om kjente fjes, kjære replikker, populære spøkelser og mye mer. Vi får også et godt innblikk i den kommende istiden, som ser ut til å bli den verste vinteren som har rammet New York City siden Roland Emmerichs The Day After Tomorrow fra 2004.

Ta en titt på filmen nedenfor, og vær forberedt på å ta knekken på noen spøkelser den 22. mars.