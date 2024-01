Ghostbusters: Frozen Empire er inspirert av den animerte TV-serien

HQ

Tegnefilm på lørdag formiddag var en stor greie på 80- og tidlig 90-tall med tonnevis av animerte TV-serier av høy kvalitet som barna elsket, og som fortsatt lever videre den dag i dag med reboots, oppfølgere og filmer. En av dem var The Real Ghostbusters, basert på den populære filmen, men mer finurlig og barnevennlig.

I et intervju med Empire avslører regissøren Gil Kenan at den kommende filmen Ghostbusters: Frozen Empire faktisk er basert på The Real Ghostbusters, ettersom han ønsket å tilby "wild, original and weird-as-f**k villains", og legger til :

"Vi ønsket å ta med seriens løssluppenhet og ureddhet til denne filmen. Jeg tror folk kommer til å bli overrasket over hvor stor denne filmen er."

I Ghostbusters: Frozen Empire får vi møte en overnaturlig skapning som er i ferd med å slippe løs en ny istid i New York City. Med tanke på at The Real Ghostbusters har vært en inspirasjonskilde, må vi nok regne med at hva som helst kan skje når filmen har premiere 22. mars.