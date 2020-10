Både Fortnite og Rocket League er kjente for å samarbeide med ulike selskaper og franchiser, så hva passer vel bedre enn at de to slår seg sammen? Det er akkurat det de...

Rocket League blir free-to-play neste onsdag

den 16 september 2020 klokken 05:53 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For nøyaktig to uker siden gjentok Psyonix at planen fortsatt var å gjøre Rocket League free-to-play før kalenderen sier oktober, noe vi nå vet de klarer. Etter at noen...