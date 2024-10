Ghostbusters, Predator, The Texas Chain Saw Massacre og flere er gratis å spille denne helgen

HQ

Du vet det sikkert allerede, men hver helg tilbyr Microsoft et utvalg av vanligvis tre titler som Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard og Game Pass Ultimate abonnenter kan laste ned og spille uten ekstra kostnad. Programmet kalles Free Play Days og varer frem til kl. 8:00 GMT / 9:00 CET mandag morgen, noe som gir deg god tid til å utforske titlene og kanskje til og med fullføre noen av dem.

Vi prøver å rapportere om dette i ekstra gode uker, og siden du leser dette nå, har du sikkert allerede funnet ut at det faktisk er en god uke. Det er ikke mindre enn fem spill å prøve ut, inkludert et nettopp utgitt (for Xbox) Predator flerspillerspill.

Som vanlig er det også noen ganske store rabatter på de tilgjengelige oppføringene, og denne uken er intet unntak. Her er titlene som er inkludert, og som du nå kan laste ned og prøve ut:



Ghostbusters: Spirits Unleashed ( Echo Edition )

Killer Klowns fra det ytre rom: The Game



Predator: Hunting Grounds



The Texas Chain Saw Massacre



The Division 2 (inkludert utvidelsen Warlords of New York)



De fire første titlene byr åpenbart på masse Halloween-stemning, noe som er veldig passende for dagen. Vil du benytte anledningen til å prøve noen av dem?