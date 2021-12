Ghostbusters: The Video Game Remastered får nok ikke multiplayer likevel

HQ

Tross at spillet ble lansert i 2019 med planer for et multiplayer-tillegg etter lanseringen, meddeles det nå at Ghostbusters: The Video Game Remastered trolig ikke kommer til å utvides med noen multiplayer-modus likevel. Saber Interactives "chief creative officer" Tim Willis sa nemlig følgende om saken i et intervju med MP1st nylig:

"This is something the team really wanted to include when working on that remaster a few years ago and had been attempting it, but the state of the original multiplayer code unfortunately just didn't cooperate. We did look into it but ultimately had to focus on recreating the single player experience fans were expecting from us."

Dette er riktig nok ikke en konkret bekreftelse på at multiplayer aldri kommer til spillet, men med tanke på at lanseringen var for mer enn to år siden nå, er det ganske usannsynlig at det ikke kommer til å skje.