I fjor fikk Ghostbusters-fansen endelig se Ghostbusters: Afterlife, og selv om filmen har delt fansen sier mange seg veldig fornøyde. Derfor treffer nok dagens nyhet ekstra hardt.

The Associated Press bekrefter at Ivan Reitman, regissøren av blant annet Ghostbusters og Kindergarten Cop, sovnet still inn 75 år gammel natt til søndag. Hvil i fred, Ivan.