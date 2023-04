Ghosted er den mest sette Apple TV+-filmen gjennom tidene

HQ

Chris Evans og Ana de Armas' spionkomedie Ghosted har vist seg å være den mest sette filmdebuten på Apple TV+ i tjenestens historie.

Ifølge en undersøkelse utført av Samba TV (takk, Deadline), som samlet tallene for alle husstander som hadde sett Ghosted i minst ett minutt, viste resultatene at filmen har blitt sett av over 328 500 seere siden den ble lansert.

Dette blåser de tidligere rekordene til andre Apple TV+-filmer som Finch, som fikk et seertall på 228 500, Spirited, som fikk 174 000, og Tetris med 88 000. Det ser ut til at stjernekraften til det ledende paret i Ghosted bidro til å trekke øynene til filmen, og filmen blir også sett på som "å tilby noe for alle i husholdningen", av Samba TV.

Har du sett Ghosted ennå?