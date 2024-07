Ghostface, T-1000, Conan the Barbarian og fanfavoritter bekreftet for Mortal Kombat 1s andre år

HQ

Som en del av San Diego Comic-Con dukket NetherRealm Studios opp for å løfte teppet for det andre året av Mortal Kombat 1. Dette kommende innholdet vil inneholde seks nye krigere, hvorav tre er Mortal Kombat ikoner og tre av dem er gjester fra elskede store franchiser.

Alt dette vil være en del av Khaos Reigns andre år med støtte, som debuterer 24. september. Dette vil begynne som et stort kick-off der de tre tilbakevendende Mortal Kombat -figurene alle vil ankomme, med disse tre er Noob Saibot, Cyrax og Sektor. Cyrax og Sektor gjør faktisk ikke sin MK1-debut her, ettersom begge for øyeblikket er tilgjengelige som Kameo-krigere.

Etter denne debuten kan vi i løpet av året se frem til at de tre gjestekrigerne kommer til spillet. Det er uklart nøyaktig når de vil debutere, men etter hvert vil du kunne ta Ghostface fra Scream, Conan the Barbarian, og T-1000 fra Terminator 2: Judgment Day inn i kamp.

Utvidelsen Khaos Reigns vil også inneholde en ny historie å følge som fokuserer på Havok når han fortsetter å forårsake problemer, og til og med gjenopplive Sub-Zero som Noob Saibot. Når denne store oppfølgeren med innhold kommer, vil du kunne hente det hele for $ 49.99 på PC, PS5 og Xbox Series X, med Switch-versjonen til $ 39.99. Kombat Pack 2 vil ikke være tilgjengelig for frittstående kjøp.