Ghosts 'n Goblins Resurrection ble lansert eksklusivt til Nintendo Switch i februar og fikk blandede tilbakemeldinger av kritikere og spillere verden over. Men Switch-eksklusiviteten varte visst ikke lenge, for snart kommer det nemlig til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Noe mer informasjon enn det har vi dessverre ikke, men vi kommer tilbake når vi vet mer.