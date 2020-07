Ghostwire: Tokyo er faktisk ikke et skrekkspill overhodet

Du ser på Annonser

Da utvikleren Tangå Gameworks først avslørte det kommende Ghostwire: Tokyo, kunne man lett ha trodd at det var snakk om et skrekkspill. Det kommer jo fra de samme utviklerne som lagde The Evil Within, og Shinju Mikami er tross alt også involvert. Men nå vet vi at det faktisk ikke er tilfellet overhodet.

Litt som den seneste traileren indikerer litt, så er det faktisk snakk om et "action-adventure". Dette slår utvikleren offisielt fast i et intervju med IGN hvor regissør Kenji Kimura sier følgende:

"GhostWire: Tokyo is an action-adventure game. There are elements of survival, but not elements that one would expect in the horror genre, because we are using Japan as the setting, we hope to deliver an experience packed with mysterious and spooky elements based on Japanese Yokai folklore, fables, urban legends and famous scary stories."

Spillet ankommer neste år, og det blir til PC, og tilsynelatende tidseksklusivt til PlayStation 5 når det gjelder konsollene.