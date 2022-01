Ghostwire Tokyo har blitt aldersmerket i Sør-Korea

Ghostwire Tokyo har så vidt blitt vist frem de siste par årene, men diverse insidere har allerede forsikret om at utviklingen har gått inn i sluttfasen, og at det ikke...

Enkelte utsettelser kommer overraskende på, mens andre venter man nærmest bare på siden spillene har forsvunnet under radaren. I dag har vi fått et eksempel på...

Etter at vi fikk vite at Microsoft har kjøpt Bethesda i går, er det mange som har lurt på om dette får konsekvenser for de kommende spillene Deathloop og Ghostwire Tokyo....

Ghostwire Tokyo lar oss klappe hunder

den 8 august 2020 klokken 17:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Når folk hører at en person har skapt Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry og The Evil Within er det fort gjort å tenke at vedkommende er av det alvorlige slaget,...