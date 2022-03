Ghostwire Tokyo inneholder alt vi elsker med den japanske hovedstaden

HQ

Ghostwire Tokyo tilbyr ingen klassisk åpen spillverden, men du får fortsatt frihetene til å utforske omgivelsene og det virker som at utvikleren Tango Gameworks har fokusert mye på å fange Tokyos essens, selv om du hovedsakelig beveger deg i en spøkelsesby .

I et intervju med Edge Magazine sier utviklingssjefen Masato Kimura at de ville sørge for at alle kule innslag fra Tokyo er med i spillet:

"The game is using basically all the cool elements of Tokyo — we've kind of condensed them all and grouped them into a sandbox that would fit inside our game. There's a lot of different parts of Tokyo that are connected together in a really cool way. It's a very high contrast. What's new and what's old — it's all kind of blended but not really mixed together. They're side by side."

Gameplay fra Ghostwire Tokyo finner du nedenfor.