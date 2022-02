Ghostwire Tokyo kan være en magikers skumle våte drøm

HQ

Som lovet ga Resident Evil-skaperen Shinji Mikami sitt Tango Gameworks endelig en solid dose gameplay og mer informasjon om Ghostwire Tokyo i kveld, noe som oppklarte en del ting.

Den første halvdelen av videoen under består nærmest utelukkende av gameplay fra Ghostwire Tokyo som viser hvordan vi med heftige håndbevegelser på magisk vis bekjemper de overnaturlige skapningene som har inntatt Tokyo etter at mesteparten av befolkningen forsvant på mystisk vis. Dette er mulig siden hovedpersonen Akito tydeligvis slapp unna siden en mystisk ånd kalt KK har funnet seg til rette i kroppen hans. Sammen skal de prøve å fikse alt ved å utforske studioets første åpne verden og rense den for disse mørke kreftene.

Derfor passer det godt at de magiske egenskapene også kan brukes til å komme seg til nye høyder og løse litt hjernetrim. Spillet bærer likevel preg av at denne gjengen utelukkende har jobbet på skrekkspill som The Evil Within før, for fiendene er som tatt ut av japanske skrekkfilmer med skoleuniformer, langt svart hår, enorme tenner, Slenderman-lignende folk med paraply og mer. Hver av disse har ulike styrker og svakheter, så det skal visst være lurt å kombinere de ulike magitypene basert på naturelementene.

De siste ti minuttene av videoen er mer en slags videodagbok hvor utviklerne forteller mer om inspirasjonskilder, hvordan musikken og lyder forsterker den nifse atmosfæren og mer detaljert informasjon om gameplayet.

Ghostwire Tokyo virker i alle fall unikt når det gjelder fokuset på hender (gå ta dere en bolle Resident Evil 7 og 8), så det skal bli interessant å se om det underholder til tross for å virke litt monotont den 25. mars (22. mars om du kjøper spesialutgaven).