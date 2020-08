Ghostwire Tokyo lar oss klappe hunder

Du ser på Annonser

Når folk hører at en person har skapt Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry og The Evil Within er det fort gjort å tenke at vedkommende er av det alvorlige slaget, men den nyeste videoen fra Ghostwire Tokyo viser at Shinji Mikami er langt fra det.

For selv om Mikami-san prøver å holde masken i starten blir det etter hvert tydelig at han ikke bare vil takke for støtten de har fått foreløpig og oppsummere litt av hva vi kan se frem til. Han bekrefter også noen store deler av internett alltid er meget interessert i: nemlig at vi kan klappe hundene i Tokyos gater når Ghostwire Tokyo lanseres en gang neste år.