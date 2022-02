Ghostwire Tokyo vil ta omtrent 15-20 timer å spille gjennom

HQ

Ikke bare er Ghostwire Tokyo et ganske annerledes spill for utvikleren Tango Gameworks, det er også et litt morsomt konsept i seg selv. Derfor er det verdt å absorbere all informasjon om det, og nå vet vi for eksempel hvor langt spillet kommer til å være.

GameRant har snakket med regissør Kenji Kimura om spillet, og i den forbindelse ble det avslørt at det vil ta omtrent 15-20 timer å spille gjennom. For en mer grundig spiller vil det dog ta mye lenger tid:

"Kimura said that beating Ghostwire: Tokyo will take most gamers an average of 15 to 20 hours. However, if one were to complete all of Ghostwire: Tokyo's main story missions as well as all the side quests and other content, that number would double to about 30 to 40 hours of gameplay. So while Ghostwire: Tokyo may not be an absurdly long game, it should still prove to be a sizable adventure, especially for completionists that want to see everything it has to offer."

Du kan se en trailer nedenfor.