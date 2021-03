Ghostwire Tokyo-leder sluttet på grunn av stress - danner nytt studio

Du ser på Annonser

Selv hun skapte både Okami, Bayonetta og The Evil Within var ikke Ikumi Nakamura et navn folk ikke kjente med mindre de fulgte spillindustrien veldig tett. I alle fall ikke før i juni 2019. Da dukket nemlig den utrolig sjarmerende damen opp på Bethesda sin E3-scene for å avduke Ghostwire Tokyo og tok verden med storm. Derfor ble det også ekstra overraskende forlot Tango Gameworks tre måneder senere. Ikke ga hun en grunn heller, men det faktum at hun dro på besøk hos studioer som Santa Monica Studios og PlatinumGames gjorde det i alle fall klart at hun ikke ville forlate spillverden. Heldigvis har vi endelig fått svar på nesten alle spørsmålene nå.

For den første videoen på Cutscenes sin YouTube-kanal er nemlig en 17 minutter lang videodokumentar om Nakamura-san sin karriere. Jeg råder dere til å se hele siden det er fascinerende å høre historien hennes, men for de av dere som bare ønsker å vite hva som skjedde og hva fremtidsplanene er skal jeg avsløre det her. Som forventet bekrefter hun nemlig at hun hadde følt seg ganske syk en god stund, og gjør det relativt klart at en av grunnene nok var stresset utviklingen av slike store spill over lang tid vil kunne føre til. Derfor bestemte hun seg for å slutte før det var for sent. Studiobesøkene hun har vært på siden var blant annet for å lære hvordan man kan få gode arbeidsforhold og vilkår. Dette var tydeligvis ganske lærerikt, for nå har hun dannet et nytt lite studio som skal lage et helt nytt spill basert på en helt ny ide. Vi får ikke vite noe særlig om spillet, men hun avslører at det vil være fylt med mørk humor og at håpet er å ha full likhet mellom kjønnene i studioet. Bare disse to tingene, filosofien hennes generelt og de kunstneriske evnene hennes gir i alle fall meg håp, så det skal bli interessant å se hva fremtiden bringer.