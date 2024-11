Gi-hun prøver å lære folk reglene i Rødt lys, grønt lys i den nye traileren til Squid Game

HQ

Etter å ha overlevd en rekke dødelige spill og blitt den eneste vinneren av millioner av kroner, er det siste man skulle tro man ville gjøre å dra tilbake for å spille flere spill. Det er imidlertid akkurat det Seong Gi-hun har gjort, ettersom han prøver å ta ned spillene fra innsiden.

I teaseren for sesong 2 av hitserien Squid Game ser vi Gi-hun prøve å informere folk om hva spillene egentlig er før de dør. Dessverre ser det ikke ut til at folk hører etter, og ønsker å fortsette å spille for å holde sine potensielle gevinster oppe.

Utenforstående krefter er også i spill, da det ser ut til at vår favorittdetektiv Hwang Jun-ho leder en invasjon på øya der spillene finner sted, noe som fører til mye mer action. Ta en titt på den nye traileren nedenfor, og hold utkikk etter Squid Game sesong 2 den 26. desember.