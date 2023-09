G.I. Joe: Wrath of Cobra annonsert med en trailer

Hvis du er fan av spill som Battletoads, Double Dragon 4 eller Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, bør du definitivt ta en titt på hva Maple Powered Games og Freedom Games jobber med for tiden.

De har nettopp annonsert G.I. Joe: Wrath of Cobra, men i stedet for å prøve å tjene raske penger på lisensen, har de laget et klassisk håndtegnet beat 'em up som faktisk ser bra ut og virkelig passer til G.I Joe-merket. Opptil fire Joes kan spille sammen, og vi får møte både de mest kjente heltene og skurkene, samt ikoniske våpen og kjøretøy.

Ta en titt i annonseringstraileren nedenfor, og vi har også de første skjermbildene til glede for deg. G.I. Joe: Wrath of Cobra lanseres til PC og Switch tidlig neste år.