Gi liv til underholdningen din med Sonos' Arc Ultra-lydplanke

Teknologiguruene hos Gamereactor er veldig opptatt av fordelene ved å bruke en lydplanke eller et høyttalersystem for å forbedre lyden på underholdningen din i stedet for å bruke de ofte flate høyttalerne i en TV-enhet. I tråd med denne diskusjonen har vi, som en del av vår videoserie Quick Look, fått tak i en lydplankeenhet for å forklare fordelene og også begrensningene.

Nærmere bestemt er det Sonos Arc Ultra vi snakker om her. Denne enheten bruker Sound Motion -teknologien for å sikre at lyden i underholdningen din er mer levende og detaljert, alt ved å skape en 9.1.4 romlig opplevelse, der Speech Enhancement betyr at du ikke mister et slag fra dialogen. Det sier seg selv at hvis du ønsker å forbedre hjemmekinoanlegget ditt, er en lydplanke som denne helt avgjørende.

Hvis du vil vite mer om Sonos Arc Ultra, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker.