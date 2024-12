Gi teknologien din et teknisk korrekt utseende med dbrands kretskortklistremerker

HQ

Folkene hos dbrand lager mye forskjellig tilbehør, klistremerker og skins til maskinvare, slik at du kan tilpasse etablerte systemer på den måten du ønsker. Vi har tatt en titt på mange av disse opp gjennom årene, inkludert de tilbakevendende Darkplates for PS5 her om dagen. Nå, i ånden av vår fortsatte utforskning av alle ting dbrand, har vi fått hendene på den nye Circuit Board -pakken.

Denne pakken er designet i samarbeid med Linus Tech Tips og er laget for å være en teknisk nøyaktig skildring av hva som er tilgjengelig under panseret på mange av enhetene dine.

I forbindelse med denne Quick Look har vi tatt en titt på MacBook-klistremerkene, og du kan se hva vår egen Magnus synes om dem i den siste episoden nedenfor.