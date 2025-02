Giancarlo Esposito blir myrdet i Det hvite hus i Netflix' The Residence

HQ

Vi er på vei til Det hvite hus i dag for et politisk drama på Netflix kalt Zero Day, en der Robert De Niro overskrifter som president, men vi kommer også til å være på vei til Det hvite hus i en måneds tid også, om enn for en litt annen opplevelse.

Den 20. mars debuterer Netflix med whodunnit-serien The Residence, et komisk drama som dreier seg om et mord som skjedde i det berømte herskapshuset under en herskapelig middag. Det er Giancarlo Esposito som biter i kula (eller tilsynelatende ble knivstukket, hvis vi skal være pedantiske ...) denne gangen, og for å løse saken og oppklare mordet er Uzo Adubas Cordelia Cupp på åstedet for å intervjue de 157 mistenkte og gå gjennom de 132 rommene i det enorme huset, alt for å finne den unike morderen.

The Residence kommer til Netflix fra 20. mars, og med det i tankene, kan du se hele traileren nedenfor for å se om du bør legge denne tittelen til din seerliste.