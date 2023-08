Giancarlo Esposito kan spille hovedrollen i James Gunns DCU

HQ

Giancarlo Esposito er kjent som en av de beste skurkeskuespillerne for tiden. Hans opptreden som Gus Fring i Breaking Bad gjorde ham til et skikkelig stjerneskudd, og nå ser det ut til at han kan bli involvert i James Gunns DCU.

Før WGA- og SAG-AFTRA-streikene satte en stopper for alt, sa Esposito at han hadde hatt et møte med James Gunn der det ble diskutert om han ville ha en plass i DCU. Dette garanterer ikke at Esposito får en rolle, men Gunn vil helt sikkert ha en så stor skuespiller med på laget.

Esposito sa også at han er klar over at fansen har castet ham som Professor X og Mr. Freeze. Spør du oss, ville det vært interessant å se ham som en karakter som ikke bare er som Gus fra Breaking Bad. Esposito har en stor spennvidde, og å se ham i et annet lys kan bidra til at flere får øynene opp for det.

Hvem ønsker du å se Giancarlo Esposito spille i DCU?