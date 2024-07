Giancarlo Esposito ønsker å se en Gus Fring-prequel

Det er få TV-skurker som er bedre kjent og bedre portrettert enn Gus Fring. Giancarlo Espositos rolleprestasjon kan ha vært både en velsignelse og en forbannelse, ettersom den ga ham ekte stjernestatus, men nå ser vi ham i lignende roller hele tiden.

Han er imidlertid fortsatt åpen for å vende tilbake til Fring en dag. I en samtale med DiscussingFilm åpnet Esposito opp om sine forhåpninger om en prequel-serie om Gus Fring. "Jeg har ikke makt til å gi grønt lys for en Gus Fring-prequel, men jeg synes den karakteren fortjener litt oppmerksomhet på den arenaen. Kanskje jeg sier det nå fordi jeg er sikker på at jeg kan være på det første stedet og få inn seere for en interessant historie," sa han.

Det ser ut til at Giancarlo Esposito også ønsker å bringe tilbake den opprinnelige Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan og forfatteren Peter Gould. "Har jeg nevnt det for Peter? Det har jeg absolutt, men han ønsker å spille i et annet univers akkurat nå. Men hvem vet hva fremtiden kan bringe? Jeg føler at jeg alltid har hatt lyst til å fortelle Gus Frings bakgrunnshistorie, for jeg tror vi alle ønsker å vite mer om hans kompliserte natur og hvordan han ble til."

Videre i intervjuet tar Esposito også opp det faktum at det noen ganger er viktig å la noe av historien til karakterer som Gus forbli usagt, ettersom mysteriet vil holde seerne interessert over lengre tid.

Ville du sett en prequel-serie om Gus Fring?