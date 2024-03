Giancarlo Esposito viser interesse for å spille Professor X

HQ

Av alle fancastene der ute er det mange som mener at hvis vi noen gang skulle få se en ny Professor X, ville Giancarlo Esposito være et godt valg til rollen.

Esposito selv har nå vist ny interesse for å spille Professor X. I et intervju med podcasten Fade To Black sa Esposito at det "ville vært fantastisk" å spille Professor X sammen med Denzel Washington som Magneto,

Han er imidlertid usikker på en viktig del av rollen, nemlig at han må sitte i rullestol hele dagen. "Den fysiske tanken på å sitte i rullestol hver eneste dag tiltaler meg ikke. Jeg føler meg ikke så gammel, og jeg liker ikke å sitte så mye", sier han.

Hva synes du om det? Er det en deal breaker, eller kan vi få se et X-Men: First Class-scenario der Esposito er på beina i mesteparten av filmen?