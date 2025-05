Giant Bomb rystet av oppsigelser, fremtiden til det populære nettstedet er usikker

HQ

Mye tyder nå på at Giant Bomb, en av internettets mest elskede spillsider, kan nærme seg slutten - i hvert fall i den formen som leserne har lært å kjenne og elske.

Ifølge rapporter har morselskapet Fandom gjennomført store oppsigelser. Blant de som angivelig fikk gå var flere nøkkelpersoner, inkludert Jason Oestreicher og Jess O'Brien, noe som utløste sterke reaksjoner, spesielt på Reddit.

Oppsigelsene kom bare måneder etter at Fandom kjøpte Giant Bomb, GameSpot og Metacritic fra Red Ventures for omtrent 55 millioner dollar. Ifølge TechCrunch og Kotaku ble de ansatte informert om nedskjæringene under et møte med Fandoms administrerende direktør, der det ble avslørt at flyttingen var en del av en større restrukturering - dette til tross for at selskapet fortsatt er lønnsomt.

Giant Bombs fremtid er nå usikker, med Dan Ryckert som beskriver skiftet som et trekk bort fra tradisjonell nyhetsdekning. Etter sigende ønsker ledere å transformere nettstedet til et nettsted som primært fokuserer på spillguider.

Følger du Giant Bomb, og hva er dine favorittminner og personligheter fra nettstedet?