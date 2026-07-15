Gibraltars grensegjerde og grense er offisielt borte: 15 000 arbeidstakere vil dra nytte av dette hver dag

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Onsdag 15. juli 2026 er en historisk dag for Gibraltar, det britiske oversjøiske territoriet sør i Spania. Gjerdet som har stått der siden 1908 er fjernet, og grensekontrollene ved innreise til Gibraltar, som ofte fører til svært lange køer, er nå historie. I denne regionen med rundt 40 000 innbyggere kommer det inn rundt 15 000 spanske arbeidere hver dag, så denne beslutningen vil ha en tydelig positiv innvirkning på livene deres.

«Det er mange familier som har vært sterkt splittet i mange år, og som nå ikke lenger trenger å bekymre seg for at byråkrati skal stå i veien når de skal besøke bestemoren sin, komme for å feire bursdagen til en fetter eller ta barnet sitt med på fotball», sa Gibraltars statsminister, Fabian Picardo, til RTVE. «Bortsett fra alle forretningsmulighetene som finnes, er det også denne virkeligheten, og det er det viktigste. Inntil nå har folk blitt forhindret fra å få muligheten til å være sammen.»

Picardo roste holdningen til den spanske regjeringen og den britiske regjeringen, EU-kommisjonen og sin egen regjering i Gibraltar. Nå er forholdet mellom den spanske og den britiske regjeringen avslappet, og det samme gjelder forholdet mellom Gibraltar selv og La Línea de la Concepción, den spanske kommunen som grenser til den britiske regionen. Men denne 6,8 km² store landtungen har historisk sett vært et stridspunkt, og Francisco Franco innførte til og med en blokade i 1969 som varte helt til 1985. Beslutningen om å fjerne grensen kommer nå etter fire års forhandlinger.