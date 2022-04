Gi-hun og Front Man vender tilbake i Squid Games andre sesong

HQ

Regissøren av Squid game har allerede avslørt at vi ikke skal forvente å se den kommende andre sesongen før tidligst i 2024, men når den endelig kommer, så blir det heldigvis med kjente fjes.

Selv om skaper Hwang Dong-hyuk ikke helt har kommet i gang ennå, har han imidlertid slått fast overfor Deadline at hovedpersonen Gi-hun og mystiske Front Man begge vender tilbake:

"Gi-hun for sure. He will be back and I believe the Front Man will back too."

Han har også tidligere sagt at den kommende sesongen vil by på flere av de kule lekene, men hva mer vi kan forvente vet vi ikke for øyeblikket. Gleder du deg til sesong 2?