Giles Goddard ønsker å lage nytt spill i Star Fox-serien med bedre grafikk og fysikk

Carve Snowboarding, den VR-baserte åndelige oppfølgeren til klassikeren 1080º Snowboarding, ble sluppet før helgen og vi fikk muligheten til å prate med Giles Goddard om det. Han var med på å programmere begge titlene nevnt over, og han delte også sin 3D-kunnskap til banebrytende klassikere av Shigeru Miyamoto - ikke minst det første Star Fox (Starwing) samt Super Mario 64.

Mens det meste av intervjuet naturligvis handler om det nye snowboardspillet, kunne vi ikke la være å snakke litt om Super Nintendo- og Nintendo 64-klasikerne fra 90-tallet, og da kom han inn på at han kunne tenke seg å lage et nytt og bedre Star Fox-spill. Han hadde følgende å si:

"A VR Star Fox game would be an interesting thing to try! I'd also love to see or make a modern take of the original using updated graphics and physics etc. I think some sequels like [PlatinumGames Wii U's] Zero tried to do something too different or detached from what made the original so much fun. So I think it would be possible to reboot the franchise and make a true sequel, but whether there's enough of an audience to make it worthwhile for whoever is funding it, is a different problem."

Det høres vel mest ut som en våt drøm, men det er alltid lov å håpe. Kunne du tenkt deg noe liknende?