Gillian Anderson mener Ryan Coogler er den "perfekte personen" til å lage en reboot av X-Files

Nå som Sinners er ute og imponerer folk på kino, jobber Ryan Coogler med sitt neste prosjekt, som ser ut til å bli en reboot av hitserien The X-Files. Tidligere X-Files-alumni Gillian Anderson har avslørt at hun er veldig klar over seriens tilbakekomst, men er fortsatt hemmelighetsfull når det gjelder om hun kommer tilbake.

I et intervju med This Morning ble Anderson spurt om hun ville komme tilbake i en eller annen kapasitet. Hun avslørte at hun hadde ringt Ryan Coogler, og sa følgende :

"Jeg snakket med ham, og det jeg sa var at 'hvis noen skulle gjøre det, tror jeg du er den perfekte personen'", sa hun. "Men du vet, på et eller annet tidspunkt, hvis telefonen ringer og det er bra og det føles som det rette tidspunktet, kanskje."

Anderson, som promoterte sin nye film The Salt Path, men spådde at alt folk kommer til å skrive og lese om, er det X-Files-spørsmålet. Beklager Gillian, det er bare sånn det er noen ganger.