Ginetta avduker en baneinspirert superbil som er lovlig på veien

Den britiske superbilprodusenten Ginetta har avduket en ny veigodkjent, baneinspirert modell som også er basert på en bil selskapet laget tilbake i 2019 kun for baner. Den er kjent som Akula og sies å være en 600 hk, V8-drevet bil som vil selges for rundt £275,000.

Vi blir fortalt at denne drivlinjen vil være i stand til å levere en toppfart på 180 km/t og en akselerasjon fra 0-62 km/t på 2,9 sekunder. Dette skyldes også delvis det faktum at bilen bare veier 1190 kg og kan levere et dreiemoment på 670 Nm.

Selv om dette er en ren forbrenningsmotorbil, vil den ha noen få moderne teknologiske elementer, inkludert en infotainmentpakke som lover full iOS-integrasjon, oppvarmet frontrute, koppholdere og trådløs telefonlading.

Ginettas eier og styreformann, Dr. Lawrence Tomlinson, uttalte: "Hos Ginetta fokuserer vi på kjøreglede og den viscerale opplevelsen av å styre en bil som fungerer som en racingmaskin. Hvem som helst kan bygge en rask bil, men hos Ginetta skaper vi biler som gir sjåførene åndenød og lyst til å kjøre dem igjen og igjen. I motsetning til alt annet på veien er Akula designet og konstruert for å kunne kjøres til, rundt og tilbake fra en bane som Nürburgring, og har bagasjeplass til å gjøre det, samtidig som den leverer en uovertruffen intens og engasjerende kjøreopplevelse hvert eneste steg på reisen."

Den største haken med Akula er at de vil være sjeldne, med bare 20 modeller som blir produsert.