Gjengen møter nye trusler fra floraen i Stranger Things: Tales from '85

Stranger Things er offisielt ferdig, men det finnes flere eventyr i denne populære og kjære verdenen. Et eksempel på dette er den kommende animerte serien Stranger Things: Tales from '85, en serie som skildrer et tidligere eventyr med yngre versjoner av Eleven, Mike, Hopper, Steve, Dustin, Max og de fleste av de andre i gjengen i hovedrollene.

Kort fortalt har et nytt uhyre unnsluppet Opp-ned, og det har begynt å påvirke floraen rundt Hawkins-området. Dette fører til at gjengen må trå til og redde dagen nok en gang, samtidig som de finner tid til å spille en ny Dungeons and Dragons-kampanje under en stemningsfull snøstorm.

Du kan se mer fra denne serien og hva den vil tilby fansen nedenfor i den offisielle traileren, som også gir en smakebit av den animerte kunststilen som blir brukt, med premieredato planlagt til 23. april på Netflix.