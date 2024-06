Gjenopplev iveren før slaget med den siste traileren for Elden Ring: Shadows of the Erdtree

HQ

Forbered dere, Tarnished, for den endelige kampen nærmer seg. Tiden er inne for å avdekke mysteriet om Miquella og møte det ukjente når Elden Ring: Shadows of the Erdtree kommer i kveld. FromSoftwares store utvidelse, som til og med anses som et nytt høydepunkt i studioets kvalitet, har gledet oss, og nå ser det ut til at spenningen for de som er modige nok til å stå opp mot Messmer og hans horder, vil flyte over med lanseringstraileren for Shadows of the Erdtree.

I den får vi se noen av de mest utrolige bossdesignene vi noensinne har sett i FromSoftwares arbeid, i tillegg til nye våpen, bevegelsessett og gjenstander. Hidetaka Miyazaki har selv fremhevet noen av de nye funksjonene vi får se i Shadowlands, og vi gleder oss til du forteller oss om eventyrene dine.

Er du klar for Elden Ring s siste kamp?